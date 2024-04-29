Çorum Alaca'da Karavan Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Karavan Devrildi: 1 Yaralı

Çorum Alaca\'da Karavan Devrildi: 1 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki bir karavanın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı. Alman çiftin köpeği ise veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

29.04.2024 22:25  Güncelleme: 22:27
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Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki karavanın devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı. Alman çiftin kazada yaralanan köpeğine ise veteriner hekim müdahale etti.

Kaza, Alaca-Çorum karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametine seyir halinde olan Almanya uyruklu Stefan Simon yönetimindeki KO VN 167 plakalı karavan, karşı şeride geçerek devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, eşi Arola Simon yaralandı. Arola Simon sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada yoldan geçen Tahir Erdoğan isimli gurbetçi, tercümanlık yaparak kaza hakkında güvenlik görevlileri ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan Alaca-Çorum karayolu, karavanın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Alman çiftin köpeğine veterinerden gönüllü tedavi

Kazada yaralanan Alman çiftin "Frida" adlı köpeği ise ilçede yaşayan veteriner hekim Hakan Pelit tarafından tedavi edildi. Alaca Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavi sırasında Pelit'e sağlık görevlileri de yardım etti. Tedavi sırasında köpeğinin başından bir an olsun ayrılmayan Stefan Simon, veteriner hekim, sağlık görevlileri ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Karavan Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Karavan Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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