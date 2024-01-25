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Çorum Alaca'da Traktör Kepçe Kamyonete Çarptı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Traktör Kepçe Kamyonete Çarptı

Çorum'un Alaca ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonete arkadan çarpan traktör kepçe, kaza sonucunda maddi hasara neden oldu. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çorum Alaca\'da Traktör Kepçe Kamyonete Çarptı
25.01.2024 - 17:08,
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Çorum'un Alaca ilçesinde traktör kepçe, seyir halindeki kamyonete arkadan çarptı.

Kaza, Yozgat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran Ş. yönetimindeki 19 DS 527 plakalı kamyonete, Yozgat Caddesi'nde şehir merkezine seyir halinde olan Mustafa E. yönetimindeki 06 CKD 458 plaka traktör kepçe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör kepçenin ön kovası kamyonun kasasına girerek durdu. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Traktör Kepçe Kamyonete Çarptı - Son Dakika


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