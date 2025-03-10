Çorum'da 16 Şahıs Yakalandı

Çorum'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 16 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 3-10 Mart tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 'kasten öldürme' suçundan 2, 'hırsızlık' suçundan 1 ve 'cinsel suçlardan' 1 olmak üzere toplam 16 kişi yakalandı. Ayrıca kayıp olduklarına dair ihbarda bulunulan 2 kadın ve 1 erkek şahıstan, 1 kadın 1 erkek şahıs bulunup ekiplerce ailelerine teslim edildi. - ÇORUM