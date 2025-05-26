Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 17 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 19-26 Mayıs tarihleri arasında il merkezinde yapılan denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 2 yağma, 1 hırsızlık, 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlarından olmak üzere 17 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın, 3 erkek şahıs bulunup ailesine teslim edildi. Kayıp 1 kadın, 1 erkek şahsın arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da 17 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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