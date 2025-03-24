Çorum'da 19 Şahıs Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 19 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce, 17-24 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 19 şahıs yakalandı. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 vatandaş da ekipler tarafından bulundu. Kayıp olan 1 kadın ve 1 erkek şahsın bulunması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM