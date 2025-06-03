Çorum'da 20 Aranan Kişi Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 20 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 hırsızlık, 2 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlarından olmak üzere 20 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 2 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM