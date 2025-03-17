Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 20 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 10-17 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 20 şahıs yakalandı. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 1 erkek şahıs da ekipler tarafından bulundu. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da 20 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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