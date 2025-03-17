Çorum'da 20 Şahıs Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 20 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 10-17 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 20 şahıs yakalandı. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 1 erkek şahıs da ekipler tarafından bulundu. - ÇORUM