Çorum'da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 27 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 2-9 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 27 şahıs yakalandı. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kişi de ekipler tarafından bulundu. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da 27 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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