Çorum'da 9 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da 9 Tabanca Ele Geçirildi

Çorum\'da 9 Tabanca Ele Geçirildi

Alaca'da yapılan operasyonda 9 tabanca ve diğer silahlar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

19.11.2024 19:26
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Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından 9 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve TEM Büro ekipleri tarafından silah kacakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbari calışmalar neticesinde S.K. isimli şahıs takibe alındı. Şahsın Evinde, aracında ve iş yerinde yapılan aramada, 9 adet tabanca, tabancalara ait 9 adet şarjör, 4 adet tabanca fişeği,1 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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