Çorum'da Aranan 14 Kişi Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 14 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şube Müdürlüğünce 2-9 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 hırsızlık, 1 dolandırıcılık suçlarından olmak üzere toplam da 14 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek şahıstan 1 erkek 1 kadın bulunularak ailelerine teslim edildi. 1 kadının aranma çalışmaları ise devam ediyor. - ÇORUM