Çorum'da Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'da Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi babasının tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı, zanlı tutuklandı.

11.03.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde babasının tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı.

Olay, dün Çorum'un Alacaya ilçesi Killik köyünde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, köyde ikamet eden Gazi T. ve Vahdettin T.'nin arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay yerine Vahdettin T.'nin oğulları Hasan T. ve Emre T. geldi. Şahıslar arasında çıkan kavga sırasında Gazi T. elindeki bıçağı rastgele sağa sola savurmaya başladı. Savrulan bıçağın isabet etmesi neticesinde Hasan T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi yapılan Hasan T. Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan T. daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gazi T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Olaylar, Yargı, Alaca, Kavga, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum
Kanal D iddialı dizinin fişini çekti İşte final tarihi Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
20:27 Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
20:20 Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
19:41 Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
09:19 Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
09:05 Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
09:05 Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
08:41 Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:35 Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum
08:31 Kanal D iddialı dizinin fişini çekti İşte final tarihi Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 22:40:22. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.