Çorum\'da İntihar: Araç ve Ev Ateşe Verildi

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Çorum'da bir şahıs, park halindeki otomobilini ve evini ateşe vererek canına kıydı. Aynı şahıs, 3 ay önce de eşi ile barışamadığı için aracına ve evine benzin bidonları ile düzenek kurmuştu.

Olay, Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza G. isimli şahıs, aracını ve evini benzinle ateşe verdi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangın söndürüldü. Binadaki yangına müdahale sürerken, Ali Rıza G.'nin evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, Ali Rıza G., 2 Eylül'de de evine ve aracına benzin dolu şişelerle düzenek kurmuş, eşi kendisi ile barışmadığını söyleyerek inrihara kalkışmıştı. Şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilmişti. - ÇORUM