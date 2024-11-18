Çorum\'da İş Yerinde Silahlı Saldırı

3.Sayfa

Girdiği iş yerinde silahla ateş açtı, kaçıp kayıplara karıştı

ÇORUM - Çorum'da gittiği iş yerinde silahla ateş açan şahıs, kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Albayrak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli vatandaşın iş yerine gelen bir şahıs, bilinmeyen sebeple tabanca ile silahla ateş açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, saldırgan şahıs bindiği araç ile olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.