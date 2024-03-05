Çorum\'da Jandarma Ekipleri Çocukları ve Aileleri Bilgilendiriyor

Çorum'da köy köy gezen jandarma ekipleri çocukları ve ailelerini madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, çevre sorunları ve trafik konularında bilgilendiriyor.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra, başta madde bağımlılığı olmak üzere aile içi şiddet ve çevre sorunlarıyla ilgili etkin bir mücadele yürütüyor. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, HAYDİ ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde düzenledikleri eğitim programlarında öğrenci ve velileri madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, çevre sorunları ve trafik konularında bilgilendiriyor.
Uyuşturucu ile mücadeleye anne desteği
Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçerek anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" çerçevesinde Jandarma ekipleri, madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında annelere sunum yapıyor. Eğitimlerde madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgilendirme yapan Jandarma ekipleri, katılımcılara "UYUMA" projesi hakkında da bilgilendirme yapıyor.
Anne ve anne adayları bilinçlendiriliyor
Anne ve anne adaylarına uyuşturucu kullanımında erken tespit ve müdahalenin önemini vurgulayan jandarma personeli, anneler ile sağlanacak işbirliği sayesinde küresel bir sorun olan uyuşturucu ile madde bağımlılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladılar. Ailenin temel taşının anne oluğuna dikkat çeken ekipler, annelerin desteğiyle uyuşturucu ile mücadele de daha etkin çalışma yapılacağına dikkat çektiler. Bu çerçevede, 2023 yılında tarafından 386, bu yıl ise 98 anneye eğitim verildi.
Çocuk dedektifler yetiştiriliyor
Trafik Dedektifleri çerçevesindeyse İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, çocuk dedektif yetiştiriyor. Seminerlerde öğrencilere trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konularında bilgi veriliyor. Proje ile trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturularak, mevcut algının değiştirilmesi, böylelikle Türkiye'nin gelecekte trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşmesi amaçlanıyor. Trafik Dedektifleri projesinde, geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmeyi hedefleniyor. Trafik bilinci aşılamayı hedefleyen projede, eğitime katılan çocuklara 'Trafik dedektifi' unvanı verilerek trafik konusunda bilinçli bir davranış modeli geliştirmeleri bekleniyor.
Trafik timlerince bugüne kadar 9 bin 350 öğrenci çocuk müfettişi olurken, geçen yıl 3 bin 500 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgesinde "Çevre, Doğa ve Hayvanların Korunmasına" yönelik çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürüyor. Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine "temel çevre bilinci, hayvan sevgisi ve hayvanların korunması" konularında eğitim verilerek, çevrenin, doğal hayatın ve hayvanların korunması bilincinin geliştirilmesine katkı sağlanıyor.
Kadınlar KADES hakkında bilgilendiriliyor
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, paydaş kurumlarla ilçeler ve kırsalda Kadın Destek Uygulaması KADES hakkında bilgi vererek kadın ve çocuklara, acil bir durum ile karşı karşıya kalmaları durumunda, neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Jandarma Ekipleri Çocukları ve Aileleri Bilgilendiriyor - Son Dakika
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