Çorum'da kaygan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Çorum'da kaygan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

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Çorum\'da kaygan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
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Çorum'da Samsun-Çorum karayolundaki Elvan Çelebi köprü üst geçidinde yağışın kayganlaştırdığı yolda otomobil bariyerlere çarptı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünü yaptığı sürücü yara almadan kurtuldu, hastaneye gitmeyi kabul etmedi; otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Çorum'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Samsun-Çorum karayolu Elvan Çelebi köprü üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ü. idaresindeki 06 VRP 62 plakalı Hyundai marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan sürücü S.Ü., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazaya karışan otomobil, çekiciyle yokdan kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Hava Durumu3. SayfaGüncelÇelebiSamsunÇorumKazaSon Dakika

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