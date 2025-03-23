Çorum'da Kaza: 2 Yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Duriye K. yönetimindeki 06 ZUS 90 plakalı otomobil, Murat K. idaresindeki 19 ADA 561 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Duriye K. idaresindeki araçtaki Zeynep K. ile Murat K. yönetimindeki otomobildeki Hüseyin G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.