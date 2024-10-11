Çorum'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Kaza: 4 Yaralı

Çorum\'da Kaza: 4 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin tırın altına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

11.10.2024 19:22
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Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki otomobilin yol ortasında park halinde bulunan tırın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultan Y. (35) yönetimindeki 34 HP 1999 plakalı otomobil, yol ortasında park halinde bulunan Adnan D. yönetimindeki 10 AJD 547 plakalı çimento yüklü tırın altına girdi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü ile U.Y. (1), Sündüs K. (79) ve A.Z.C. (11) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık görevlilerinin yanı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırın altına giren otomobil, forklift yardımıyla ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen A.Z.C. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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