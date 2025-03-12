Çorum'da Motosiklet Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Çorum'da Motosiklet Alev Alev Yandı

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Çorum'da park halindeki 3 tekerlekli motosiklet bilinmeyen bir nedenle yandı, sahip gözyaşlarına boğuldu.

12.03.2025 08:37
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3 tekerlekli kasalı motosiklet alev alev yandı

ÇORUM - Çorum'da park halindeyken alevlere teslim olan 3 tekerlekli kasalı motosikletten geriye iskeleti kaldı. Motosikletin yandığını gören vatandaş ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Ekin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmdat Çördük'e ait 3 tekerlekli, elektrikli ve kasalı motosiklette park halindeyken bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın motosikleti sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Alev alev yanan motosikletten geriye ise iskeleti kaldı. Yangını elindeki güğümdeki suyla söndürmeye çalışan motosikletin sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Motosiklet Alev Alev Yandı - Son Dakika

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