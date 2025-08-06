Çorum\'da Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Çorum'da bir kişi, daha önce tartıştığı şahısların evinin önünden geçtiğini görünce pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki bir otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, gece saatlerinde Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. isimli şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunan kişilerin evinin önünden geçtiğini fark etti. Şahısları gören F.Ç., evinde bulunan tüfekle ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken kurşunlardan biri park halindeki otomobile isabet etti. F.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ÇORUM