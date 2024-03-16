Çorum\'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi

Bolu'da 4 katlı apartmanda yangın paniği

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, apartman sakinlerini paniğe sevk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı belirtildi. Yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.