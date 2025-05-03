Çorum'da Silahla Yaralanma Olayı - Son Dakika
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Çorum'da Silahla Yaralanma Olayı

Kavga sırasında tabancasını yanlışlıkla kendine ateş eden Adem Ö. hastaneye kaldırıldı.

03.05.2025 22:50
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Silahla kendini vuran şahıs yaralandı

ÇORUM - Çorum'da bir şahıs kavga sırasında silahla kendini vurdu. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Mevral Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çıkartan Adem Ö. yanlışlıkla kendini vurdu. Ayağından yaralanan Adem Ö. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Adem Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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