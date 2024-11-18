Çorum'da gittiği iş yerinde silahla ateş açan şahıs, kaçarak kayıplara karıştı.
Olay, Albayrak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahsın iş yerine gelen bir şahıs, bilinmeyen bir sebeple tabanca ile ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan bir araca binerek kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş
yerinde incelemelerde bulunarak, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Silahlı Saldırı: Saldırgan Kaçtı - Son Dakika
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