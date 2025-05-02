Çorum'da Suçlar %23 Azaldı

Çorum Valisi Ali Çalgan: "Kişilere karşı işlenen suçlarda genel olarak yüzde 23 azalma yaşandı"

ÇORUM - Çorum'da Mart ve Nisan aylarında yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında pek çok suç türünde önemli oranda azalma yaşandığını söyledi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ve asayiş verileriyle ilgili düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Mart- Nisan ayına ait asayiş olayları ve çalışmalarla ilgili konuşan Çalgan, geçen yılın aynı dönemine oranla suçlarda azalma yaşandığını dile getirdi. Terör olayların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Çalgan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındığını ve şüphelilerden 7'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'inin tutuklandığını, DHKP/C, MLKP ve diğer örgütlere yönelik 1 operasyon düzenlendiğini dile getirdi.

"Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 23 oranında azalma sağlanmıştır"

Kişilere karşı işlenen suçlarda azalma yaşandığını kaydeden Vali Ali Çalgan, "Kişilere karşı işlenen suçlarda genel olarak yüzde 23 azalma yaşanırken, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında yüzde 44, hakaret olaylarında yüzde 30, kasten yaralama olaylarında yüzde 29 oranında düşüş kaydedildi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise evden hırsızlık yüzde 43, gasp yüzde 57, dolandırıcılık ise yüzde 37 oranında azaldı. Bu dönemde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 682 kişi yakalanırken, yapılan operasyonlarda 43 tabanca, 16 kurusıkı tabanca ve 32 av tüfeği olmak üzere toplam 91 silah ele geçirildi. Bu olaylara karışan 95 kişi hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen 38 operasyonda 51 kişi gözaltına alındı, 26 kişi tutuklandı. Nisan ayında ise 171 ayrı olayda 184 kişi gözaltına alındı. Toplamda 28 kişi tutuklanırken, 30 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 89 gram esrar, 104 gram metamfetamin, 914 gram bonzai ve 14. bin 05 adet sentetik ecza ele geçirildi" dedi.

"İlde geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının ise 3 bin 305"

Düzensiz göç ve ilde bulunan geçici koruma altındaki Suriyeli oranına da değinen Çalgan, "Siber suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde siber devriyelerce tespit edilen 546 şahıs veya hesap hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 439'unun terörle bağlantılı olduğu belirlendi. Ayrıca yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk istismarı içeriklerine yönelik toplam 3 operasyon gerçekleştirildi. Trafik denetimleri kapsamında 236 bin 942 araç kontrol edildi, 49 bin 557 araca işlem uygulandı. Denetimlerde çakar tertibatı bulunan 4 araca, kurallara aykırı davranan 83 ticari taksi ve 154 okul servisine cezai işlem uygulandı. Okul servisi denetimlerinde yüzde 105, ticari taksi denetimlerinde ise yüzde 144 artış kaydedildi. Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 4 operasyon gerçekleştirilirken, mobil göç noktalarında 688 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Bu kontrollerde 14 düzensiz göçmen tespit edilerek ilgili geri gönderme merkezlerine sevk edildi. İlde geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının ise 3 bin 305 olduğu bildirildi" diye konuştu.

Suç oranlarının en aza indirilmesi için güvenlik güçlerinin çalışmalarını kararlılıkla yürüttüğünü dile getiren Vali Çalgan, "Çorum Emniyet ve Jandarma teşkilatımız ilimiz genelinde, huzur ve güven ortamının tesisi için gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveriyle görev yapmaktadır. Bu gayretli çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.