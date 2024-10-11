Çorum\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Çorum'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasana E. yönetimindeki 19 UE 052 plakalı kamyonet ile Hasan Aslan A. yönetimindeki 61 ADC 077 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletle birlikte yere düşen Hasan Aslan A. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM