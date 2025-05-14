Çorum\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde, A.G (84) yönetimindeki 19 AAB 461 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol ayrımında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan G.G. (79) yaralandı. Olayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM