Çorum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro ve Terörle Mücadele Şube ekiplerince çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Denizhan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 251 gram uyuşturucu madde emzirilmiş tütün, 406 adet sentetik ecza uyuşturucu madde ele geçirilirken, A.A. ve G.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılardan A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, G.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - ÇORUM