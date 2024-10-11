Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çorum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Alaca'da düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

11.10.2024 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro ve Terörle Mücadele Şube ekiplerince çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Denizhan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 251 gram uyuşturucu madde emzirilmiş tütün, 406 adet sentetik ecza uyuşturucu madde ele geçirilirken, A.A. ve G.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılardan A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, G.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Alaca, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:14 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu
23:47 ABD’nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran’ı vururuz ABD'nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran'ı vururuz
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
23:17 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf’a gidip yemek yedi Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
09:51 Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 00:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.