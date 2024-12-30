Çorum'da Yılbaşı Öncesi Alkol Operasyonu

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Çorum'da yılbaşı öncesi yüzlerce litre fermente alkol ele geçirildi: 1 gözaltı

ÇORUM - Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 920 litre el yapımı fermente alkollü içki ile 70 litre satışa hazır alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaklaşan yılbaşı öncesinde il genelinde kaçak ve sahte alkollü içki imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, tespiti yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 920 litre el yapımı fermente alkollü içki, 70 litre satışa hazır distile alkollü içki, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet el yapımı alkol imalatında kullanılan bakır kazan ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.