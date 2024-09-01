Çorum Alaca'da mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Çorum Alaca\'da mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, mıcır yüklü kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada tonlarca mıcır yola döküldü ve karayolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

01.09.2024 18:25
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Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan mıcır yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Alaca- Yozgat karayolu Koçhisar baraj mevkiinde meydana geldi. Alaca'dan Yozgat istikametine gitmekte olan Harun T. yönetimindeki 66 ACD 580 plakalı mıcır yüklü kamyon, Koçhisar baraj mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyonun kasasında bulunan tonlarca mıcır orta refüjü doldurunca karayolunun bir şeridi araç trafiğine kapandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen kamyondan yola dökülen mıcırlar iş makinalarının yardımı ile kaldırıldıktan sonra karayolu çift yönlü olarak tekrar ulaşıma açıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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