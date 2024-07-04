Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi

Çorum\'un Alaca ilçesinde otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki otomobil motor arızası nedeniyle alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

04.07.2024 16:51  Güncelleme: 16:56
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Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Altıntaş köyüne seyir halinde olan Muhammet Tokmak'a ait 19 ACM 230 plakalı otomobil, motor aksamında meydana gelen bir arıza nedeniyle alev aldı. Alevler bir anda otomobili sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Alaca Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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