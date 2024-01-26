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Çorum'un Alaca ilçesinde takla atan araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde takla atan araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak takla atan aracın sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Otomobil sürücüsü, kaza sonrası yardım isteyerek kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sürücü, emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum\'un Alaca ilçesinde takla atan araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu
26.01.2024 - 15:41,
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Çorum'un Alaca ilçesi, kontrolden çıkarak takla atan aracın sürücüsü kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlattı.

Kaza, Sancı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca'dan Tokat istikametine seyir halinde olan Nail K. yönetimindeki 35 E 2746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Tarlaya devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Nail K. İzmir'den Tokat'a seyahat ettiğini, araç kullanırken emniyet kemeri kullanmaya özen gösterdiğini, kemerin takılı olmasından dolayı kazayı yara almadan atlattığını söyledi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tokat, Çorum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde takla atan araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'un Alaca ilçesinde takla atan araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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