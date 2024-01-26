Çorum\'un Alaca ilçesinde takla atan araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

Çorum'un Alaca ilçesi, kontrolden çıkarak takla atan aracın sürücüsü kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlattı.

Kaza, Sancı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca'dan Tokat istikametine seyir halinde olan Nail K. yönetimindeki 35 E 2746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Tarlaya devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Nail K. İzmir'den Tokat'a seyahat ettiğini, araç kullanırken emniyet kemeri kullanmaya özen gösterdiğini, kemerin takılı olmasından dolayı kazayı yara almadan atlattığını söyledi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM