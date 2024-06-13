Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde tırın bir otomobil ve hafif ticari araca çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinde seyir halinde olan Sanjar Mumınov idaresindeki yabancı plakalı tır, sürücüsünün ışık ihlali yapması neticesinde Murat Demir idaresindeki 06 BNA 968 otomobil ile Adem Sakancı yönetimindeki 19 AEG 302 hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrulurken, sürüklenen otomobil yaklaşık 150 metre sonra durabildi.

Kazada, Sanjar Mumınov (34), Murat Demir (40), Adem Sakancı (64), Burhan Karslı (64) ve Hüseyin Demir yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar Alaca Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM