Çorum\'un Osmancık ilçesinde çıkan yangın çamlık alana sıçramadan söndürüldü

Çorum'un Osmancık ilçesi D-100 karayolu kenarında çıkan örtü yangını çamlık alana sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Samsun- İstanbul D-100 karayolu kenarında otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Ağızsuyu Köyü-Çayır Köyü- Öbektaş Köyü grup yolu ayrımı Tavukpini mevkisinde çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri 4 dekarlık alanda etkili olan yangını çamlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. - ÇORUM
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