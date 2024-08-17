Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Çorum\'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Hacılarhanı köyü yolunda meydana geldi. Otomobil tarlaya uçtu ve sürücü ile yolcu yaralandı. Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

17.08.2024 17:49  Güncelleme: 18:01
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hacılarhanı köyü yolunda meydana geldi. Garip Ç. yönetimindeki 19 LC 633 plakalı otomobil, sürücüsünün ayağının uyuşması sonucunda kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada sürücü Garip Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Rabia Ç. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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