Çukurova\'daki Çocuk Parkı Kimliği Belirsiz Saldırganlar Tarafından Tahrip Edildi

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Çukurova Belediyesi Şambayadı Mahallesi Çocuk Parkı kullanılamaz hale geldi. Parka büyük zarar veren kimliği belirlenemeyen saldırganlar bankları söktü, salıncakları bozdu, oyun alanlarını yakıp yıktı, spor aletlerine zarar verdi. Yeni dikilen fidanlara da acımayan saldırganlar, çocukların oyun parkını ellerinden aldı.

Çukurova Belediyesi'nin Şambayadı Mahallesi'ndeki çocuk parkına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce büyük zarar verildi. Çukurova Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri mahalledeki parka gittiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ve Şambayadı Mahallesi Muhtarı Ayşe Soylu'nun ihbarda bulunması üzerine gelen polis ekipleri parkın kullanılamaz hale getirildiğini tespit etti.

Oyun alanı yakıldı, fidanlar söküldü

Henüz geçtiğimiz hafta yeni bakımı yapılan parka saldırganlar acımadı. Bankları sökülen parkın, çocuk salıncakları kullanılamaz hale getirildi. Oyun alanlarını da yakıp yıkan saldırganlar, yeni dikilen fidanları söktü. Parka ciddi oranda maddi zarar meydana geldiği tespit edildi.

"Saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Biz çocuklarımız aileleriyle birlikte iyi vakit geçirsin, nefes alsın diye parklar yaparken, yepyeni, pırıl pırıl parkımızın getirildiği hale bakın. Gerçekten çok üzücü. Bu saldırganları şiddetle kınıyorum. Ekiplerimiz parklarımızı kurmak, bakımını yapmak için çok çalışıyor. Bu yapılan Çukurova'ya, Çukurovalı hemşehrilerimize, özellikle çocuklarımıza büyük bir saygısızlık. Bizlerin emeğine de saygısızlık. Güzelim alana zarar verip, parkı çocuklarımızın elinden aldılar. Yapılan büyük bir ayıptır, kötülüktür. Biz parkımızı en kısa sürede yeniden kurup çocuklarımızın yüzünü yine güldüreceğiz. Evlatlarımızın oyun alanını bu hale getirenleri kınıyor, halkımızın vicdanına havale ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Çukurova için yürekten çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA