Daday\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kastamonu'nun Daday ilçesinde, otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan traktörün römorkuna arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Kastamonu-Daday kara yolu Sarıçam köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer T. (70) yönetimindeki 37 SN 334 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Murat Y. yönetimindeki 37 AS 714 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Rüvetde T. (72) ve Aysel A. (57) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU