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Daltonlar Çetesi Çökertildi

Daltonlar Çetesi Çökertildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda Daltonlar çetesi üyesi 6 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı.

24.12.2024 16:20
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İzmir merkezli operasyonda 'Daltonlar' olarak bilinen suç çetesi üyesi 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna 3 Aralık'ta gece vakti uzun namlulu silahlı saldırı olayıyla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu saldırıyı 'Daltonlar' olarak da bilinen suç çetesi üyelerinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Çete üyelerinin ayrıca başta İzmir, İstanbul ve Kayseri illeri olmak üzere bir çok ilde silahla eylem gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis ekipleri 6 şüphelinin adreslerini belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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