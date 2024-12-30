Damadın Eczanesine Tüfekli Saldırı - Son Dakika
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Damadın Eczanesine Tüfekli Saldırı

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Antalya'da boşanma aşamasındaki damadına kayınpederi av tüfeğiyle saldırdı, eczacı ucuz atlattı.

30.12.2024 18:46
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Boşanma aşamasındaki damadının eczanesine av tüfeğiyle böyle saldırdı

Tüfekle saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı

Eczacı Emre Çetin: "Ucuz atlattık"

ANTALYA - Antalya'da bir kişi, kızıyla boşanma aşamasındaki eczacı damadının işyerine av tüfeğiyle saldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, damat, "Konuşmaya geldiğini düşünmüştüm, ucuz atlattık" dedi.

Olay, Serik ilçesi Eminceler Mahallesi'ne saat 0830 sıralarında meydana geldi Edinilen bilgiye göre, kızıyla boşanma aşamasındaki eczacı damadı Emre Çetin'e 32) ait iş yerine kamyonet ile gelen B.V., araçtan inip pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. O esnada eczanede bulunan Emre Çetin, depo kısmına sığınarak korundu. Saçmalar işyeri ve ilaçlara isabet ederken, B.V. geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinde inceleme bulunduktan sonra, B.V.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

"Ucuz atlattık"

Kayın pederinin saldırısındaki sebebin, kızıyla boşanma aşamasında olduklarını ileri süren Emre Çetin, o anları şu sözlerle anlattı:

"Biz resmi olarak 3 senedir evliyiz. Üç kez kendisi uzaklaştırma talebiyle ailesinin desteğini alarak ter etti. Anlaşmazlık oldu aramızda. Babası barışma olmayacağını söyleyip beni tehdit ediyordu. Sabah eczanede otururken kayınpederimin geldiğini gördüm. İlk başta konuşmaya geldiğini düşündüm. Elinde silah olduğunu görünce telefonla babamı aradım. O aşamada gitti mi diye dışarı doğru çıktım. Tam o sıra ateş açmaya başladı. İçeriye attım kendimi. Ucuz atlattık.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Antalya, Suç, Son Dakika

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