Damat cinayeti davasında ceza verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Damat cinayeti davasında ceza verildi

Kastamonu'daki damat cinayeti davasında aile üyelerine 16'şar yıl hapis cezası verildi.

28.03.2025 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mezarlıkta öldürülen damat cinayetinde karar çıktı: Aile üyeleri ceza aldı

KASTAMONU - Kastamonu'da meydana gelen damat cinayeti davasında karar çıktı. Sanıklara haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 16'şar yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu'nun Kırkçeşme Mahallesi'ndeki Ahmet Dede Mezarlığı'nda 25 Ocak 2024'te erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan araştırmada cesedin, baş ve vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden 32 yaşındaki Tolga Benderlioğlu'na ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Plaka Tanıma Sistemleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinden yola çıkan ekipler, cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen iki aracı Karabük'te durdurdu. Araçlarda bulunan damadın kayınpederi Osman D., kayınbiraderi İbrahim D. ve Cihan Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sanıklar hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "kasten öldürme" suçlamalarıyla dava açıldı. Aynı dosyada Tolga Benderlioğlu'nun eşi N. Benderlioğlu ve kayınvalidesi Hasibe D. hakkında da dava açılarak dosya birleştirildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı, aile üyelerinin fikir birliği içinde tasarlayarak adam öldürdüklerini öne sürerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sanıklardan Osman D. ifadesinde, olayın bir anda geliştiğini iddia ederek, "Damadım sinirliydi, kızıma şiddet uyguluyordu. Planlı bir olay değildi. Beraatımı istiyorum" dedi. Kayınbirader İbrahim D. ise, "Bir anda olayın içinde buldum kendimi. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde savunma yaptı. Sanıklardan Cihan Ç. ise "Olaydan habersizdim, mağdur oldum. O gece ne yapacağımı bilemedim. Sadece annem ve nişanlımla ilgileniyordum" diyerek beraatini talep etti.

Karar duruşmasında mahkeme heyeti, kayınpeder Osman D. ve kayınbirader İbrahim D.'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanıkların suçu haksız tahrik altında işlediklerine kanaat getirilerek ceza 16'şar yıla düşürüldü. İbrahim D.'nin cezası, iyi hal indirimiyle 12 yıl 4 aya indirildi. Osman D. ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Cihan Ç. ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, bu ceza da iyi hal indirimiyle 25 yıla düşürüldü. Sanıklar N. Benderlioğlu ve Hasibe D. ise beraat etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Damat cinayeti davasında ceza verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Saraçhane’de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:40 Saraçhane’de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
18:47 Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
18:01 Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
17:56 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
17:40 CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
17:38 Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 13:31:07. #7.13#
SON DAKİKA: Damat cinayeti davasında ceza verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement