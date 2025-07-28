Damat, Kayınpederinin Evini Yaktı - Son Dakika
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Damat, Kayınpederinin Evini Yaktı

Damat, Kayınpederinin Evini Yaktı
28.07.2025 12:07
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Aydın'da damat M.A.Ç., kayınpederinin evini yakıp kaçtı, jandarma tarafından yakalandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde kayınpederinin evini yakarak, olay yerinden kaçan damat M.A.Ç., jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Karakollar Mahallesi'nde 27 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şahıs, evinin damadı M.A.Ç. tarafından yakıldığını iddia ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca, şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığının tespit edilmesi üzerine muhtemel kaçış güzergahlarında gerekli tedbirler alındı. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma tarafından şüpheli şahıs, bir araç ile kaçış istikametinde tespit edilerek kısa süreli takip sonucu aynı gün saat 17.15 sıralarında yakalandı. Trafik Jandarması tarafından şahsa, 2918 Sayılı Karayolları Kanunu'nca toplam 50 bin 686,75 TL trafik idari cezası yazılarak ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. Ayrıca kaçarken kullandığı araç da trafikten men edilerek Yedi Emin Otoparkı'na teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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