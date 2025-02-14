Danayı Araba ile Çaldılar, Üç Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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Danayı Araba ile Çaldılar, Üç Hırsız Tutuklandı

Mersin'de üç hırsız, otomobille çaldıkları hayvanlar nedeniyle tutuklandı. Güvenlik kamerasında anbean görüntülendi.

14.02.2025 20:39
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Danayı bile otomobille çalmışlar: Yakalanan 3 hırsız tutuklandı

Mersin'de polisin yaptığı çalışmada yavru danayla birlikte küçükbaş hayvanları otomobille çaldıkları ortaya çıkan ve o anları güvenlik kamerasına yansıyan hayvan hırsızı 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı

MERSİN - Mersin'de polisin yaptığı çalışmada yavru danayla birlikte küçükbaş hayvanları otomobille çaldıkları ortaya çıkan ve o anları güvenlik kamerasına yansıyan hayvan hırsızı 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Akdeniz ilçesi sınırlarına 3 ayrı yerden 9 koyun ile bir dana ve keçi çalındı. Hırsızlık olaylarının bildirilmesi üzerine Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede bulunan bir çok güvenlik kamerası toplanarak tek tek incelendi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin F.Y, A.E, ve M.E.Ş. olduğu belirlendi. 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanırken, çalınan hayvanların bir araca konularak götürüldüğü Tarsus ile Aksaray'da satıldığı ortaya çıktı. Satılan hayvanlardan buzağı ile birlikte 6'sı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Diğer 3 hayvanın ise satıldıkları kasaplarda kesildiği öğrenildi.

Hırsızların o anları güvenlik kamerasında

Yakalanan 3 şüphelinin çaldığı hayvanları nasıl taşıdığı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hayvanlardan danayı otomobilin arka koltuğundan indiren şüphelilerin götürme anları ile bagajdan çıkardıkları bir keçiyi götürme anları yer aldı. Görüntülerde ayrıca çalınan tüm hayvanlarda yer aldı.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli 'Nitelikli Hırsızlık' suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Danayı Araba ile Çaldılar, Üç Hırsız Tutuklandı - Son Dakika

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