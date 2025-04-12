Danla Biliç Darp Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Danla Biliç Darp Edildi

Danla Biliç Darp Edildi

Fenomen Danla Biliç, eski erkek arkadaşı tarafından darp edildi, kamera kayıtları ortaya çıktı.

12.04.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada Danla Biliç adıyla bilinen fenomen, uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından darp edildi. Biliç'in darp edildiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, yaşadığı şiddeti takipçileri ile paylaşan Biliç, "Güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Göktürk Mahallesi Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nün kafeteryasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada Danla Biliç ismiyle tanınan fenomen Damla Neslihan Aktepe (30), eski sevgilisi Berk Çetin (31) tarafından darp edildi. Danla Biliç, 2 ay uzaklaştırma kararı bulunan Berk Çetin'in kendisini darp etmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri, kafeteryadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelinin, sosyal medya fenomenini darp ettiği anlar yer aldı. Çalışmaların devamında Berk Çetin, Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Berk Çetin'in emniyetteki ifadesinde suçlamaları ret ettiği ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Darp anı kamerada

Berk Çetin'in, sosyal medya fenomenini darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin Danla Biliç'in yanına gidip tokat attığı ardından bir kez yumruk attıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

"Ağır şekilde yumruklanarak darp edildim"

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Danla Biliç, "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım Berk Çetin tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. Berk Çetin, yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir. Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, Berk Çetin yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü'nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim. Yine bugün 11 Nisan 2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Magazin, Şiddet, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Danla Biliç Darp Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • megan goldberg:
    The way you talk about your passions ignites a fire within me. Perhaps the night is young enough to explore that heat a little further, with you by my side. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
Akasya Durağı’nın Dilek’iydi İşte Pelin Sönmez’in son hali Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte Pelin Sönmez'in son hali
Mert Hakan Yandaş’ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı Mert Hakan Yandaş'ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
Sebebi çok konuşulur Livakovic, Fenerbahçe’den ayrılıyor Sebebi çok konuşulur! Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor
İzmir’de toplu ulaşıma zam geldi İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi
Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü
Fenerbahçe maçı ertelenecek mi İşte Sivas 4 Eylül Stadı’nda son durum Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? İşte Sivas 4 Eylül Stadı'nda son durum
Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti
Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı
Görüntü Türkiye’den Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti Görüntü Türkiye'den! Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti

14:47 CHP’nin Yeni Parti Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi CHP'nin Yeni Parti Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
14:33 Ünlü market zincirinde satılıyor Rengine aldandığı kıymayı ikiye ayıran vatandaş şoke oldu Ünlü market zincirinde satılıyor! Rengine aldandığı kıymayı ikiye ayıran vatandaş şoke oldu
14:00 Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi
13:46 Acil Çağrı Merkezi’ne ’asılsız ihbar’ın cezası artıyor Acil Çağrı Merkezi'ne 'asılsız ihbar'ın cezası artıyor
11:47 Görüşmede Erdoğan’dan 13 maddelik talepleri oldu mu DEM Parti’den açıklama var Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var
17:55 Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun’da Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun'da
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
17:28 Bomba iddia Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir Bomba iddia! Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir
17:21 Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
17:14 İstanbul’da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi
17:09 Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızı için karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya geldi
16:54 Netanyahu ile ordu arasında büyük gerilim: Bir avuç yabani ot Netanyahu ile ordu arasında büyük gerilim: Bir avuç yabani ot
16:51 Olay iddia Cenk Tosun’un transferi bakın neden iptal olmuş Olay iddia! Cenk Tosun'un transferi bakın neden iptal olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 15:14:57. #7.12#
SON DAKİKA: Danla Biliç Darp Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement