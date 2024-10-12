Darende\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Malatya'nın Darende ilçesinde 2 bin 500 dekar alanda çıkan anız yangını uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Darende ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Topraktepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede meralık alanda henüz bilenmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 bin 500 dekarlık bir alanda etkili olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA