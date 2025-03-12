Darende\'de Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Darende ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA