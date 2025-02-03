Darp edilen genç kızdan korkunç itiraf

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Erkek arkadaşı tarafından öldüresiye darp edilen genç kız: "Barışmak istemeyince bıçak doğrultup öldürmekle tehdit etti"

ANKARA - Ankara'da erkek arkadaşı tarafından köpeği ile birlikte öldüresiye darp edilen genç kız, barışma teklifini reddettiği için kendisine bıçak doğrultulduğunu ve dövüldüğünü iddia etti. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece 23: 00 sıralarında Polatlı'nın Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki H.N.K., 21 yaşındaki erkek arkadaşı A.A.'dan saldırgan tavırları nedeniyle ayrılmak istedi. Durumu kabullenemeyen A.A., konuşmak için kız arkadaşıyla yüz yüze bir araya gelmek istedi. Buluşmada barışma teklifi reddedilen A.A., H.N.K.'ye bıçak çekerek alıkoydu. Aracından indirdiği kız arkadaşını tekme tokat döven A.A., H.N.K'nin yanında getirdiği 'Bulut' isimli köpeği de kendisine saldırdığı için tekmelemeye başladı. Darp ettiği kız arkadaşını zorla araca bindirmek isteyen A.A., çevredekilerin duruma tepki vermesi üzerine vazgeçti ve otomobiline binerek bölgeden ayrıldı. Köpeğinin kaçırıldığını düşünen H.N.K. ise kapısına tutunduğu araçla bir süre sürüklendi. Olayın ardından ihbar üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Saldırgan erkek arkadaş kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız ise hastaneye nakledildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Gözaltına alınan saldırganın kasten yaralamadan dolayı 4 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Polatlı Adliyesi'ne sevk edilen A.A.'nın tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı. Saldırı sonucu yaralanan H.N.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp edilmesinin ardından kaybolan köpek de H.N.K.'nin yakınları tarafından bulundu. Korku dolu o anlar ise kameralara yansıdı.

"Barışmak istemeyince bıçak doğrultup öldürmekle tehdit etti"

Yaşadığı durumla ilgili konuşan H.N.K., "Erkek arkadaşımla kavga ettik. Ardından da telefondan engelledim onu. Bir süre sonra bana tekrar ulaşmayı başardı. Konuşmayı teklif etti. Küpemin onda kaldığını söyledi. Buluştuk. Benden af diledi. Bir daha bu şekilde davranmayacağını söyledi. Ben barışmak istemeyince bıçak doğrultup öldürmekle tehdit etti. Ben de kapıyı açıp araba hareket halindeyken atlamaya çalıştım. Araçtan indim ama beni zorla tekrar bindirmeye çalıştı. Yüzüme vurdu. O sırada köpeğim de ona saldırdı. Defalarca köpeğimi ve beni tekmeledi. Telefonumu zorla alıp kaçmaya çalıştı" dedi.

"Tek başıma dışarıya çıkmaktan korkuyorum"

Psikolojik olarak da çok etkilendiğini söyleyen H.N.K., "Köpeğimi de aldığını düşündüğüm için arabaya tutunmaya çalıştım. Yere düştüm. Darbeler almaya başladım. Saldırgan kaçmayı başardı. Ardından polisler geldi. Ben de hastaneye götürüldüm. Sonuna kadar şikayetçiyim. Şikayetimi geri çekmiyorum. Hiçbir şekilde susmayacağım. Adalet yerini bulsun istiyorum. Olaydan önce ben alkol almamıştım. Kendisi yanıma gelmeden önce içki içmiş. Daha önce beni merdiven itti ve yanlışlıkla olduğunu söylemişti. O konuyu kapatmıştık ama şimdi de bu durum yaşandı. Şu anda görme bozukluğu yaşıyorum. Gözaltımda yırtıklar var ve ilaçlar kullanacağım. Psikolojim çok kötü. Kendimi iyi hissetmiyorum ve tek başıma dışarıya çıkmaktan korkuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Köpeği de çok fazla darp etmiş"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Murat Erdem ise, "Saldırgan, kız çocuğunu arabadan indirip darp etmiş. Ardından da yavru köpeği tekmelemiş. Köpeği de çok fazla darp etmiş. Sahibi ipinden tuttuğu için köpek kaçamamış. Saldırgan kızı araca bindirmeye çalıştı. Kız da direnip araca binmedi yere düştü. Mahalleli de duruma tepki verince saldırgan kaçtı. Hareketleri tuhaftı. Alkollü gibiydi. Bağırma sesleri fazlaydı ama ne dedikleri anlaşılmıyordu. Kız çok fazla darp edildi" diye konuştu.