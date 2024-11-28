Darp Skandalı: Üniversite Öğrencisine Şiddet - Son Dakika
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Darp Skandalı: Üniversite Öğrencisine Şiddet

Darp Skandalı: Üniversite Öğrencisine Şiddet

Konya'da 19 yaşındaki öğrenci, ilişkisini bitiren arkadaşı H.S. tarafından darp edildi.

28.11.2024 10:02
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Konya'da 2 yıl önce arkadaş ortamında tanışarak arkadaşlık yaptığı sonrasında kendisinden ayrılmak isteyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı uzun süre darp kişinin, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, genç kızla gittikleri gece kulübünde sinir krizi geçirip kendi kendini yaraladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki S.A., 24 yaşındaki H.S. ile yaklaşık 2 yıl önce arkadaş ortamında tanışarak arkadaşlık etmeye başladı. Birkaç gün önce ilişkisini bitirmek isteyen üniversite öğrencisi S.A.'yı 23 Kasım akşamı arayan ve ısrarla görüşmek isteyen H.S., yanında B.T. ile birlikte genç kızı kaldığı öğrenci yurdundan aldı. Bir eğlence merkezine giden ve mekandan da çıkan H.S., yanındaki arkadaşı B.T. ile genç kızı önce otomobilde ardından eve götürüp orada dövdükten sonra ise genç kızı yaralı halde yurdun önüne bırakıp kaçtı. S.A., olayın ardından hastaneden aldığı darp raporu ile kendisini darp eden H.S. ve yanında bulunan arkadaşından şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden H.S., adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Kendisine alkol aldırdığım için pişman olduğumu söylemek için mesaj attım"

19 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı darp eden şüpheli H.S.'nin ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, S.A. ile gittikleri gece kulübünde bir konudan dolayı sinir krizi geçirdiğini, daha sonra kendi kendini bilerek yaraladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli H.S.'nin, "S.A.'ya attığım mesaj 'pişmanım', anlamı ise, onu gece kulübüne götürerek kendisini yaralamasına üzüldüğüm, kendisine alkol aldırdığım için pişman olduğumu söylemek için bu mesajı attım" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Sulh Ceza Hakimliğinin H.S.'yi serbest bırakma gerekçesinde ise, "H.S.'nin üzerine atılı nitelikli cinsel saldırı suçunun vasıf ve mahiyeti, soruşturma dosyası içerisinde bulunan savunması, S.A.'nın beyanı ve tüm dosya kapsamında değerlendirildiğinde suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut delillerin bulunduğu, şüphelinin kaçma şüphesinin bulunması, isnat edilen suçun kanunda gösterilen ceza miktarı ve Cumhuriyet Savcısının talebi göz önüne alınarak adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Darp Skandalı: Üniversite Öğrencisine Şiddet - Son Dakika

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