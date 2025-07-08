Datça\'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin motor arızası içindeki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA