Datça\'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği fiber tekne arızalanınca Sahil Güvenlikten yardım istediler.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA