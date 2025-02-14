Muğla'nın Datça ilçesinde 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Kızlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 metre derinliğindeki boş kuyuya keçi düştüğü ihbarının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri keçiyi kuyudan çıkararak sahibine teslim etti. Keçisi kurtarılan vatandaş ekiplere teşekkür etti. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Datça'da Kuya Düşen Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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