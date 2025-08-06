Datça\'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Datça Panaroma Tepesi mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları başladı. - MUĞLA
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