Davetsiz Düğün Misafiri Hırsızlık Yaptı - Son Dakika
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Davetsiz Düğün Misafiri Hırsızlık Yaptı

Adana'da hırsız S.E., düğünlerde pasta yiyip takı töreninde 100 bin TL çaldı ve yakalandı.

02.05.2025 10:02
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Adana'da buda oldu: Davetsiz düğüne gitti, pasta yedi takılan paraları çaldı

Yakalanan hırsızlık şüphelisi S.E.

"Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım, çaldım"

ADANA - Adana'da iki farklı düğün salonunda gerçekleşen akıl almaz hırsızlık olayı gelin ve damat başta olmak üzere duyan herkesi şok etti.48 yaşındaki hırsızlık şüphelisi S. E., davetliymiş gibi girdiği düğünlerde pasta yiyerek, 100 bin TL'lik nakit takıyı çaldı. O anlar ise düğün kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olaylar, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi'nde yer alan iki farklı düğün salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şüpheli S.E., önce L.B. ve İ.S.B. çiftinin düğününe katıldı. Takı töreni sırasında davetlilere "Siz zahmet etmeyin, ben zarfı" atarım diyerek içerisinde para dolu olan zarfı aldı. Ancak takı kutusunun içerisine boş zarf attı. Şüpheli bu yöntem ile yaklaşık 60 bin TL çaldı. Birkaç gün sonra benzer yöntemle A.Ü. ve S.Ü. çiftinin düğününe de giden şüpheli damat ve geline su ikram etti, çevresindekilere samimi tavırlar sergiledi. Şüpheli S.E., daha sonra "Para sayma bahanesiyle" takı kutusundaki paraları alıp saydı. Şüpheli, saydıktan bir süre sonra paraları insanlarının dikkatini çekmeden ceplerine koyup salondan çıktı. Her iki düğünün video çekimlerine yansıyan görüntülerde, şüphelinin rahat tavırlarla kutuya yaklaşıp paraları aldığı anların yansıdığı ortaya çıktı.

"Pasta yedim, takı töreninde paraları görünce dayanamadım"

Düğün sonrası yapılan sayımlarda fark edilen eksiklikler üzerine çiftler polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüz tanıma sistemiyle şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli evine yapılan operasyonda yakalandı. Emniyette götürülen şüpheli ifadesinde, "Baktım düğün var, içeri girdim. Pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım, çaldım.6 bin TL ve 200 dolar aldım " dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Davetsiz Düğün Misafiri Hırsızlık Yaptı - Son Dakika

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